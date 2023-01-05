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Запад и Восток попали в зависимость от Эрдогана

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам 2022 года стал самым успешным мировым политиком. И Запад и Восток попали в зависимость от него.

Чем дольше длится украинский кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить, пишет газета «Коммерсантъ».

Все месяцы с момента начала российской военной операции на Украине он остается над схваткой и сохраняет статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта, получая от этого как политические, так и немалые экономические дивиденды, отмечает издание

Кроме высоких доходов от торговли Турция получила и другие бонусы от отношений с Россией и Западом. К ним относятся: создание газового хаба и заключение зерновой сделки в Стамбуле.

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Политика #Мир
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