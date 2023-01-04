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Продажи водки существенно выросли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Объем продаж водки в России вырос на 6% с января по ноябрь 2022 года, это считается существенным ростом.

За 11 месяцев прошлого года в России продали 68,8 миллиона декалитров против 64,9 миллиона в 2021 году, приводят «Известия» данные Росалкогольрегулирования.

По словам главы Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, 6% за такой период — это существенный рост, обычно продажи водки растут не так динамично. Среди факторов, влияющих на рост, Дробиза назвал ограничения на полеты в Европу.

«Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки», — сказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

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Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...

Asd10

Ты свой бинокль не той стороной к глазынькам приложил, наблюдатель, млин...)))

ball-n-wall

На старости лет захотелось поднять бабла..