Путин отправил в поход фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами»

Российский фрегат проекта 22350 «Адмирал флота СССР Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», отправился в дальний поход. Президент Владимир Путин пожелал морякам «семь футов под килем».

«Сегодня у нас важное, если не сказать знаменательное, событие: фрегат "Адмирал Горшков" начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", не имеющим аналогов», — цитирует пресс-служба Кремля речь Путина.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что «Адмирал Горшков» посетит Атлантический и Индийские океаны, а также в Средиземное море.

«Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — отметил Шойгу.

«Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!» — отдал приказ Путин.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут преодолевать любые современные перспективные системы ПВО – ПРО. Скорость полета ракеты составляет более девяти Махов, а дальность — свыше тысячи километров.