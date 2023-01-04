Актеры «Ромео и Джульетты» Дзеффирелли заявили о секс‑эксплуатации

Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли Леонард Уайтинг и Оливия Хасси подали иск более чем на 100 миллионов долларов против Paramount Pitcures. Они обвиняют корпорацию в сексуальных домогательствах и сексуальной эксплуатации.

На момент съемок Уайтингу было 16 лет, Хасси — 15. Режиссер обещал, что не будет снимать их обнаженными и во всех постельных сценах на подростках будет белье телесного цвета. Тем не менее в день съемки любовной сцены Дзеффирелли заявил актерам, что они должны сняться голыми, иначе фильм провалится в прокате.

«Ответчики ввели (истцов) в заблуждение и тайно сняли (сцены) с обнаженными или частично обнаженными несовершеннолетними детьми без их ведома в нарушение законов штата (Калифорния) и федеральных законов», — говорится в иске, опубликованном изданием Deadline.

Хасси и Уайтинг утверждают, что действия ответчика привели к потере ими дохода, расходам на лечение, утрате трудоспособности и другому материальному и нематериальному ущербу.

Фильм «Ромео и Джульетта» вышел в 1968 году. Картина получила два «Оскара» (за лучшую операторскую работу и за дизайн костюмов) и три «Золотых глобуса» (за самые многообещающие дебюты в мужской и женской роли — Хасси и Уайтинга — и в номинации «Лучший англоязычный фильм»).

В интервью Fox News в 2018 году Хасси, комментируя постельную сцену из «Ромео и Джульетты», сказала, что «это была не такая уж большая проблема» и к моменту съемки все, кто работал над фильмом, «стали большой семьей». «И Леонард вообще не стеснялся! В какой-то момент съемок я вообще забыла, что на мне не было одежды», — призналась она.