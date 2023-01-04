Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок снаряда Caesar

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в России Пьеру Леви ранивший его осколок от снаряда французской гаубицы Caesar.

«Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом», — написал Рогозин в письме дипломату, которое опубликовал в телеграм-канале.

Он добавил, что этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. «Эти ребята» сопровождали Рогозина и Леви в поездке на Байконур.

Фото: © РИА Новости, из телеграм-канала Дмитрия Рогозина

Бывший руководитель «Роскосмоса» попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Рогозин возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки». 21 декабря, в день своего 59-летия, он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» в Донецке.