НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок снаряда Caesar

Источник:
Sibnet.ru
993 14

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в России Пьеру Леви ранивший его осколок от снаряда французской гаубицы Caesar.

«Он пробил мне правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом», — написал Рогозин в письме дипломату, которое опубликовал в телеграм-канале.

Он добавил, что этот выпущенный французской гаубицей снаряд убил двух его молодых друзей, оставив их жен вдовами, а детей — сиротами. «Эти ребята» сопровождали Рогозина и Леви в поездке на Байконур.

Фото: © РИА Новости, из телеграм-канала Дмитрия Рогозина

Бывший руководитель «Роскосмоса» попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Рогозин возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки». 21 декабря, в день своего 59-летия, он попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» в Донецке.

Тема: Военная операция на Украине
Путин подписал указ о выплатах участникам СВО 3 и 5 млн рублей
Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось
Минобороны заявило об уничтожении двух HIMARS
Стали известны подробности обмена Медведчука
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Почему России не нужна вторая мобилизация
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Обсуждение (14)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

Asd10

Да это тебя из-за бурга завидки берут. Ну ты ведь сам это выбрал? А свободный выбор свободного индивида...

Asd10

Ну пожалуйста... Кролик тушёный в сметанном соусе, котлетки щучьи, холодец из лосятины, пелядь малосольная,...

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...