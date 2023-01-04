Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, в частности, им положены выплаты до 5 миллионов рублей.
Семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым выплатят по 3 миллиона рублей.
Кроме этого, для военнослужащих устанавливаются льготные условия для получения пенсии: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.
Указ президента вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
max5Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит
Asd10Да это тебя из-за бурга завидки берут. Ну ты ведь сам это выбрал? А свободный выбор свободного индивида...
Asd10Ну пожалуйста... Кролик тушёный в сметанном соусе, котлетки щучьи, холодец из лосятины, пелядь малосольная,...
nicollaichЯ забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...