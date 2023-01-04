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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подписал указ о выплатах участникам СВО 3 и 5 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, в частности, им положены выплаты до 5 миллионов рублей.

Семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым выплатят по 3 миллиона рублей.

Кроме этого, для военнослужащих устанавливаются льготные условия для получения пенсии: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

Asd10

Да это тебя из-за бурга завидки берут. Ну ты ведь сам это выбрал? А свободный выбор свободного индивида...

Asd10

Ну пожалуйста... Кролик тушёный в сметанном соусе, котлетки щучьи, холодец из лосятины, пелядь малосольная,...

nicollaich

Я забыл, что укряинцы доверяют только видосикам. Все остальные новости для них фейк. Посмотри на досуге...