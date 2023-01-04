Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, в частности, им положены выплаты до 5 миллионов рублей.

Семьям военных Министерства обороны и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе СВО, будет перечислено по 5 миллионов рублей. Раненым выплатят по 3 миллиона рублей.

Кроме этого, для военнослужащих устанавливаются льготные условия для получения пенсии: один день выполнения задач за два дня; время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчета один месяц военной службы за два месяца.

Указ президента вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.