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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт усомнился в планах по производству «Москвича»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МАЗ «Москвич»

Планы по производству в 2023 году 50 тысяч «Москвичей» не будут выполнены, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Это связано с тем, что на заводе нет полноценного производства и не налажена крупноузловая сборка, объяснил Бургазлиев «Газете.Ru».

«При хорошем сценарии развития ситуации, если стоимость автомобиля будет в районе 2 млн рублей, то российские дилеры смогут реализовать 25-30 тыс. «Москвичей». При плохом сценарии, когда цена будет выше, продадут не более 10-12 тыс. машин. Если на машину повесят ценник в районе 3 млн рублей, то это отпугнет частных покупателей», — сказал эксперт.

Он отметил, что у «Москвича» слабо идет развитие дилерской сети, возможно, какие-то изменения произойдут с января.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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