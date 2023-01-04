Число погибших в Макеевке российских военных увеличилось

Число погибших российских военных при ударе ВСУ по месту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке выросло до 89 человек, сообщило Минобороны. Удар был нанесен 1 января в 00:01 мск.

Артиллерия ВСУ нанесла удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в районе Макеевки. Дежурные средства ПВО перехватили два из них.

От детонации боевых частей реактивных снарядов HIMARS произошло обрушение перекрытий здания. Первоначально сообщалось о гибели 63 военных.

В Минобороны назвали основной причиной произошедшего «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило украинским военным обнаружить местонахождение военных для удара.

«В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем. По итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — подчеркнули в военном ведомстве.