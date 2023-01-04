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Умер последний председатель Верховного совета РСФСР Хасбулатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © РЭУ имени Г.В. Плеханова

Последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался на 81-м году жизни.

Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче, пишет «Коммерсантъ». Похороны Хасбулатова пройдут в Чечне 5 января, сообщил ТАСС со ссылкой на родственников.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году окончил Московский государственный университет, в 1980 году защитил диссертацию на степень доктора экономических наук.

В марте 1990 года Руслана Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР, 10 июня того же года — и. о. председателя Верховного совета РСФСР.

19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

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Топ комментариев

max5

Зарплату себе и своим дружкам пусть сократит

Asd10

Все эксперты плохие, кроме тебя. Давай соври че нить??)))

Asd10

Лесом, пробендеровец. Свое едим. А вот водки хорошей не стало. (( По любой цене палёнка.

Asd10

Да это тебя из-за бурга завидки берут. Ну ты ведь сам это выбрал? А свободный выбор свободного индивида...