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Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Валерий Меладзе на корпоративе шепотом ответил на фразу «Слава Украине». Российские чиновники призвали лишить его гражданства. Позже Меладзе прокомментировал инцидент.

В социальных сетях распространилось видео с концерта Меладзе в Дубае. На нем запечатлен момент, когда один из зрителей говорит, обращаясь к певцу, «Слава Украине!», а Меладзе, убрав микрофон ото рта, предположительно, отвечает «Героям слава».

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала сенатор Елена Афанасьева в телеграм-канале.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех званий в России (сейчас у певца их два — Заслуженный артист Российской Федерации и Народный артист Чеченской Республики).

Сам Меладзе прокомментировал в соцсети, что уже 10 месяцев живет с ощущением тяжести и горя. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал он.

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Asd10

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Asd10

Ну пожалуйста... Кролик тушёный в сметанном соусе, котлетки щучьи, холодец из лосятины, пелядь малосольная,...

Asd10

Да это тебя из-за бурга завидки берут. Ну ты ведь сам это выбрал? А свободный выбор свободного индивида...