Меладзе попал в скандал из‑за ответа на украинский лозунг

Певец Валерий Меладзе на корпоративе шепотом ответил на фразу «Слава Украине». Российские чиновники призвали лишить его гражданства. Позже Меладзе прокомментировал инцидент.

В социальных сетях распространилось видео с концерта Меладзе в Дубае. На нем запечатлен момент, когда один из зрителей говорит, обращаясь к певцу, «Слава Украине!», а Меладзе, убрав микрофон ото рта, предположительно, отвечает «Героям слава».

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала сенатор Елена Афанасьева в телеграм-канале.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить Меладзе всех званий в России (сейчас у певца их два — Заслуженный артист Российской Федерации и Народный артист Чеченской Республики).

Сам Меладзе прокомментировал в соцсети, что уже 10 месяцев живет с ощущением тяжести и горя. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», — написал он.