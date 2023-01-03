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Подсчитано, сколько можно выпить, чтобы утром сесть за руль

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Средняя скорость вывода алкоголя из организма составляет около 0,1 промилле в час, например, В случае употребления пол-литра крепкого напитка полная трезвость наступит примерно через 20 часов, сообщил психиатр-нарколог Андрей Болонкин.

Для того чтобы определить, можно ли садиться за руль, нужно умножить объем напитка в литрах на его крепость, объяснил Болонкин «Газете.Ru».

«Так, если вечером было выпито 0,5 л крепкого напитка (водка, коньяк, виски и т. д.), то получается: 40x0,5=20. Таким образом, алкоголь выйдет из организма через 20 часов. Значит, полная трезвость наступит к вечеру следующего дня», — рассчитал врач.

К примеру, 0,5 литра пива крепостью 4% выходят из организма мужчины, в зависимости от массы, за 1,5-3 часа. У женщин можно смело прибавлять еще час.

100 миллилитров игристого вина полностью выходят из организма здорового мужчины весом 80-90 килограммов за 50 минут. У женщин этот показатель больше — им необходимо более двух часов на полное расщепление этанола, содержащегося в такой дозе.

«Получается, что после выпитой бутылки придется ждать не менее 8 часов, когда можно сесть за руль. Если было выпито вино крепостью 18% объемом 500 миллилитров, то человеку средней массы нужно выждать не менее 10 часов. Если накануне выпить бутылку вина, то на следующий день на работу лучше ехать на общественном транспорте», — объяснил Болонкин.

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