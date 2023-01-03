Минобороны заявило об уничтожении двух HIMARS

Российские военные нанесли удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка на западе ДНР, уничтожены две американские РСЗО HIMARS и четыре чешские Vampire, сообщило Минбороны РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские военные уничтожили четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей.

Также в ведомстве отчитались, что в ходе ударов погибли до 120 украинских военнослужащих.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в ночь на 3 января сообщил в телеграм-канале об ударах по Дружковке в Краматорском районе. Украинские СМИ писали о возгорании ледовой арены «Альтаир», которая является домашней площадкой хоккейного клуба «Донбасс».