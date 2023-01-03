Драпеко объяснила, почему не получаются ремейки советских фильмов

Хорошие ремейки на советские новогодние фильмы пока не получаются, потому что их снимают неталантливо, заявил депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко.

«Дело не в жанре — ремейк или не ремейк, это должно быть талантливо. А когда это не талантливо, то что ты ни снимай, будет все равно ужас. Любые, новые пусть снимают. Что нам, рассказать нечего? Зачем обязательно ремейки? Пусть снимают новое что-то, есть же хорошие картины современные», — цитирует Драпеко РИА Новости.

По ее мнению, хорошие ремейки нужны, но пока что они не получаются.

В последние годы были сняты ремейки на такие фильмы, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кавказская пленница». Из последних — проект ТНТ «СамоИрония судьбы».