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Драпеко объяснила, почему не получаются ремейки советских фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Хорошие ремейки на советские новогодние фильмы пока не получаются, потому что их снимают неталантливо, заявил депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко.

«Дело не в жанре — ремейк или не ремейк, это должно быть талантливо. А когда это не талантливо, то что ты ни снимай, будет все равно ужас. Любые, новые пусть снимают. Что нам, рассказать нечего? Зачем обязательно ремейки? Пусть снимают новое что-то, есть же хорошие картины современные», — цитирует Драпеко РИА Новости.

По ее мнению, хорошие ремейки нужны, но пока что они не получаются.

В последние годы были сняты ремейки на такие фильмы, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Кавказская пленница». Из последних — проект ТНТ «СамоИрония судьбы».

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