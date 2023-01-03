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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стали известны подробности обмена Медведчука

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Обмен пленными между Россией и Украиной с участием оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука и батальона «Азов» (запрещен в РФ) в сентябре проходил в аэропорту Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 22 сентября журналистам об обмене свыше 200 пленными между РФ и Украиной. Один из них, по его словам, был отправлен в Россию по просьбе президента Владимира Путина. Глава ДНР Денис Пушилин тогда говорил, что речь идет о Медведчуке.

Решение провести обмен в «обычном месте» — международном аэропорту Эсенбога в Анкаре было принято, чтобы «избежать привлечения внимания», пишет Hurriyet со ссылкой на источники.

«Взаимный торг занял определенное время. Когда настал день "икс", российская сторона выдвинула условие о том, чтобы командиры батальона "Азов" остались в Турции, Украина его приняла», — цитирует издание свои источники.

После того как самолеты с украинскими и российскими пленными сели, на украинский борт отправились представители России, и наоборот. Они установили личности пленных и проверили состояние их здоровья. Процесс контролировала Национальная разведывательная организация Турции.

Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине против него открыто несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. В феврале МВД Украины сообщило, что политик сбежал из-под домашнего ареста, а в апреле СБУ задержала его.

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