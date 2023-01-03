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Спрогнозирован рост производства и продаж авто в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Соллерс Авто»

Минпромторг прогнозирует в наступившем году увеличение производства в России автомобилей до 800 тысяч и, соответственно, рост продаж, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Мы должны выйти в общей сложности на производство не менее 800 тысяч. В прошлом году это было 600 с небольшим тысяч производства; около 800 тысяч — непосредственно рынок», — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Продаж новых автомобилей всех сегментов вырастут до 1 миллиона по сравнению с 800 тысячами машин в прошлом году, оценил чиновник.

«Мы думаем, этот год будет 800 тысяч произведенных, ну, где-то там с учетом роста рынка и восстановления его за счет, собственно, механизмов параллельного импорта, это будете где-то под миллион», — заявил Мантуров.

Таким образом, рост производства машин в России по итогам 2023 года может составить более 30%, а продаж — 25%.

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