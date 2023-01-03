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Сериал «1899» закрыли после первого сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Netflix

Netflix отказался продлевать сериал «1899» на новый сезон, сообщили создатели шоу Баран Бо Одар и Янтье Фризе.

Почему стрим-сервис решил отказаться от сериала, неизвестно. Изначально Одар и Фризе планировали завершить историю на третьем сезоне.

«Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это», — написали они в соцстях.

Мистическая драма «1899» рассказывает о пассажирах парохода «Цербер», путешествующих из Европы в Америку и наткнувшихся на другое загадочно пропавшее судно «Прометей». В конце сезона оказывается (внимание, спойлер!), что происходящие события были симуляцией для членов экипажа космического корабля.

Зрительская оценка «1899» на сайте IMDb составляет 7,5 баллов из 10. Его часто сравнивают с сериалом Lost («Остаться в живых»).

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