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Депутат предложил сильно сократить новогодние праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новогодние праздники стоит сократить, чтобы у людей были не недели отдыха, а по три активных дня, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов.

«Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо», — сказал Иванов РИА Новости.

По мнению депутата, надо все-таки урезать новогодние праздники. Но сокращать майские праздники не стоит, так как люди занимаются посевом.

«Люди занимаются посевной, то есть сажают картошку, занимаются садами, огородами, и здесь, наверно, все-таки приносит пользу то, что на майские у людей столько выходных появляется», — отметил парламентарий.

В 2023 году будет 24 праздничных дня: с 1 по 8 января (8 дней), с 23 по 26 февраля (4 дня), 8 марта, с 29 апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая (3 дня), с 10 по 12 июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня).

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