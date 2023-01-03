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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотниках

Источник:
Sibnet.ru
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Система ПВО Севастополя сбила второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Черным морем, атака продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в телеграм-канале.

В предыдущий раз система ПВО в городе работала 30 декабря. Ранее в том же месяце власти сообщили об уничтожении двух беспилотников в море; затем над акваторией был уничтожен еще один дрон, огонь по нему открыл дежурный корабль Черноморского флота.

В конце октября несколько беспилотников атаковали Черноморский флот. Тогда незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и защитное заграждение в бухте Южная.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

Asd10

Все эксперты плохие, кроме тебя. Давай соври че нить??)))

mosquito__2010

Жители Германии очень рады независимости от газпрома, мы их сердечно поздравляем. У Шольца правда рейтинг...

Asd10

Лесом, пробендеровец. Свое едим. А вот водки хорошей не стало. (( По любой цене палёнка.