Губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотниках

Система ПВО Севастополя сбила второй беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Черным морем, атака продолжается, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал Развожаев в телеграм-канале.

В предыдущий раз система ПВО в городе работала 30 декабря. Ранее в том же месяце власти сообщили об уничтожении двух беспилотников в море; затем над акваторией был уничтожен еще один дрон, огонь по нему открыл дежурный корабль Черноморского флота.

В конце октября несколько беспилотников атаковали Черноморский флот. Тогда незначительные повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и защитное заграждение в бухте Южная.