Мир вступил в эпоху геополитических потрясений. И конфликтом на Украине дело, возможно, не ограничится. В нескольких точках мира противоречия между странами достигли высочайшего напряжения. В давние времена они давно бы уже воевали.

Война — это следствие непреодолимых противоречий, которые невозможно разрешить другими способами. Она есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств, писал знаменитый военный теоретик генерал Карл фон Клаузевиц.

После разгрома Германии и Японии в 1945 году войны посчитали явлением ненормальным. Но они никуда не исчезли, просто их называли по другому. Великие державы предпочитали вести гибридные военные действия, часто чужими руками. Геополитическая турбулентность грозит вернуть мир к прежнему состоянию.

Тайвань

Китай может столкнуться с США в эпической битве за Тайвань. Спор за этот остров приобрел экзистенциальный характер. Пекин назвал его присоединение важнейшей задачей. Тайваньские власти заявили, что никогда не пойдут на компромисс.

В 1949 году после победы коммунистов в гражданской войне на остров бежали представители партии Гоминьдан во главе Чан Кайши. Там было создано отдельное государство. Запад признал Тайвань настоящим Китаем и тот входил в состав ООН именно под наименованием «Китайская республика». Материковый же комунистическеий Китай во главе с Мао Цзэдуном объявили вне закона.

Но в конце 1960-х годов США воспользовались резким осложнением отношений между Москвой и Пекином и перетянули последний на свою сторону. В 1971 году тайваньские представители были с позором изгнаны из ООН. Их место заняли дипломаты-коммунисты. Вашингтон признал политику «одного Китая», которая провозглашает единство материковой и островной части (Тайваня).

После крушения Советского Союза Вашингтон вновь изменил политику. Пекин больше был ему не нужен, как союзник. А позднее КНР благодаря рекордному экономическому росту превратился в главного противника США. И американские власти стали придерживаться лицемерной позиции: с одной стороны они официально признают политику «одного Китая», с другой — накачивают Тайвань оружием.

Армия Тайваня на американских танках M-60 учится отбивать китайский десант

Пекин понимает, что США по примеру отношений Украины и России станут использовать Тайвань для постоянного провоцирования и ослабления страны. Поэтому китайские власти заявили о неизбежности скорого присоединения острова, пусть даже и военным путем. Штаты заявили, что не допустят этого и вмешаются в конфликт.

Время сейчас работает против Китая. США целенаправленно укрепляют оборону Тайваня. Конфликт на Украине открыл окно возможностей для Пекина. Американские власти помогают Киеву в ущерб Тайванской армии. Есть все основания полагать, что КНР решится на военную операцию пока Запад занят украинскими делами.

Косово

Война грозит разразиться и в Европе. Сербия не стерпит гонений на своих соотечественников в Косово и попытается защитить их силой оружия. Для Сербов это тоже экзистенциональный конфликт.

Косово — это историческая территория Сербии. Здесь формировалась сербская государственность. Но в XX веке мусульмане-албанцы благодаря высокой рождаемости заняли здесь доминирующее положение. Возникли межнациональные конфликты. Югославия (ядром которой была Сербия) попыталась решить проблему жесткими полицейскими мерами.

В 1998 году конфликт перерос в кровопролитные вооруженные столкновения. И в дело вступило НАТО. Альянс полностью встал на сторону албанцев. В 1999 году Запад без санкции ООН начал военную операцию против Югославии. По югославским городам натовская авиация начала наносить массированные авиационные удары.

Белградский телецентр, уничтоженный «миротворческими» бомбардировками НАТО в 1999 году Фото : Albert Horek / CC0

Белград был вынужден капитулировать и вывести войска из мятежного региона. Через несколько лет Запад признал независимость Косово, хотя большинство стран мира ее не признала. С тех пор более 200 тысяч сербов покинули край.

Сербское население осталось в северных районах Косово. ООН пообещало ему защиту и местное. Но власти Косово пытаются выдавить сербов и оттуда. Запад смотрит на нарушения их прав сквозь пальцы или вовсе старается не замечать.

В начале декабря полицейский спецназ из Косова вторгся на населенный сербами север. Местное население дало им отпор и построила баррикады на дорогах. Косовские власти потребовали их разобрать. Армия Сербия началу переброску частей к месту конфликта. Белград заявил, что не бросит соотечественников.

И вновь Запад встал на сторону Косово. Есть мнение, что Сербию так ломают «через колено» за категорический отказ от разрыва отношений с Россией. Эскалация конфликта на Украине скорее всего приведет к обострению в Косово. Сербы вряд ли потерпят очередное национальное унижение и в дело вступит оружие.

Эгейские острова

О вялотекущем , но крайне напряженном конфликте между Турцией и Грецией говорится мало. Но эти два члена НАТО уже давно балансируют на грани войны. Причина конфликта — Эгейский острова.

Эти исторические греческие территории были захвачены Османской империей в середине прошлого тысячелетия. После Первой мировой войны острова вернули Греции. Турция посчитала это решение крайне несправедливым и к тому же наносящим огромный ущерб турецкой экономике.

#Армия Ядерные силы стран мира в сравнении.

Анкара уже демонстрировала серьезность намерений. В 1974 году турецкая армия захватила северную часть Кипра и с тех эта территория — непризнанное государство под эгидой Турции. Так что греки опасаются не напрасно.

Греция отправила на Эгейские острова дополнительные силы. Турция тут же обвинила ее в незаконного милитаризации территорий. В сентябре отношения стран резко обострились после того, как греческая ПВО облучила радарами пролетающие у островов турецкие истребители F-16.

Афины заявили, что не бояться Турции, поскольку в конфликте заручились поддержкой всей Европы, а также союзников по НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил: Греция ошибается, ее не спасет никакая поддержка.

Проблема в том, что Греция — провинциальная европейская страна с незначительной ролью в НАТО. Турция же — мощнейшая региональная держава, имеющая для Североатлантического альянса критически важное значение.

И есть серьезные опасения, что Эрдоган на фоне всеобщей геополитической конкуренции решится на захват Эгейских островов. И окно возможностей для Анкары здесь ограничено конфликтом на Украине. Пока идет российская спецоперация НАТО не решится на разрыв со столь важным членом альянса, как Турция.