Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, ВСУ нанесли удары из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке, ДНР.

В Минобороны подчеркнули, что российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Родным и близким погибших в Макеевке военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.