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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны подтвердило гибель российских военных в Макеевке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, ВСУ нанесли удары из реактивной системы залпового огня HIMARS по расположению российских военнослужащих в Макеевке, ДНР.

В Минобороны подчеркнули, что российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Родным и близким погибших в Макеевке военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Тема: Военная операция на Украине
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