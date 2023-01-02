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Эксперт объяснил, как военные дают имена оружию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Акация», «Астра», «Катюша», «Пенициллин»: порой названия российского оружия приводят обывателя в замешательство. Представитель научно-исследовательского предприятия объяснил, почему военные дают милые имена смертоносным системам.

«Есть романтичная версия, что при выстреле форс пламени у дульного среза ствола вместе с самим зеленым стволом напоминают раскрывшийся цветок», — цитирует МК представителя научно-исследовательского предприятия «Буревестник».

И эта схожесть стала причиной для присвоении артиллерии «цветочных» названий. Появились самоходная гаубица «Акация», миномет «Астра», самоходная пушка «Гиацинт», миномет «Василек», гаубица «Гвоздика».

К тому же на практике такими условными наименованиями пользоваться удобнее, чем официальными индексами. Например, название «Торнадо-С» при обмене информацией по голосовым каналам связи в боевых условиях распознается гораздо достовернее, чем 9К515, и риск ошибиться гораздо меньше.

По традиции многие реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы называют в честь метеорологических явлений: РСЗО «Град», штурмовой стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 «Гроза» и РСЗО БМ-30 «Смерч».

Тяжелая стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» названа в честь сарматов, живших на территории России, Украины и Казахстана с IV века до нашей эры по первые века нашей эры.

А женские имена любили давать ядерному оружию: тактическая атомная бомба РДС-4 стала «Татьяной», а 8У49 преобразилась в «Наташу».

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Топ комментариев

Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

Asd10

Лесом, пробендеровец. Свое едим. А вот водки хорошей не стало. (( По любой цене палёнка.

Asd10

Да пожалуйста хоть третий. А закупки нашего СПГ рекордные... Независимость от головного мозга это тоже...

mosquito__2010

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