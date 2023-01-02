«Чебурашка» установил крупный рекорд в прокате

Семейный фильм «Чебурашка» за первый день проката показал лучшие результаты по кассовым сборам среди отечественных картин.

«Чебурашка» за 1 января собрал 225 миллионов рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Это лучший результат последних шести лет.

Для сравнения, в топе самых кассовых фильмов «Последний богатырь: Корень зла» 2021 года, собравший за аналогичный период 156,5 миллиона рублей.

Фильм «Холоп», ставший некогда рекордсменом по общим кассовым сборам, за семь первых дней проката собрал в разы меньше «Чебурашки» — всего 147,6 миллиона.

Фильм «Чебурашка» рассказывает о мохнатом зверьке. Чебурашка оказывается в небольшом городке у моря, где встречает друзей: замкнутого в себе старика-садовника Гену, мальчика, который не умеет разговаривать, его маму и необычную тетю, желающую купить его и подарить своей внучке.