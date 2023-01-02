Европе предрекли рекордные цены на газ до 2030 года

Рекордно высокие цены на газ продержатся в Европе до конца десятилетия, спрогнозировал аналитик компании Cornwall Insight Мэттью Чедвик.

Эксперт отметил, что хотя в 2020 году поставки газа из России прекращались летом, но некоторый объем топлива все же поступал. Это позволяло европейцам сберечь его «на черный день», приводит его слова Bloomberg.

Летом 2023 года трубопроводы, соединяющие Россию и Европу, вероятнее всего, будут закрыты. Это приведет к тому, что цены на газ будут держаться на уровне выше чем до пандемии, как минимум до 2030 года.

«Так как рынку требуется время, чтобы приспособиться к этой перемене в динамике спроса и предложения в Европе», — резюмировал Чедвик.