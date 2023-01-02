Владелец «Вкусно и точка» рассказал о выборе названия

Российский бизнесмен Александр Говор, выкупивший сеть «Макдональдс» признался, что какое бы новое название он не выбрал для бренда, оно не могло понравится потребителю сразу.
«Когда мы объявили название и многие стали его высмеивать — мы не сдавались. Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу», — цитирует РБК Говора.
Предыдущий бренд, добавил он, был очень любим и для многих был символичен. Люди видели символизм в том, что компания стала полностью российской, и активно обсуждали, что уход корпорации символизирует исход западной культуры из России.
«Но я с этим не согласен. Нельзя пытаться сравнивать два совершенно разных общества. Когда компания только пришла на рынок, люди в СССР не видели и не знали ровным счетом ничего, что было на Западе. Тогда задача заключалась в том, чтобы показать им, как бывает», — объяснил бизнесмен.
Теперь нужно доказать потребителю, что культура, которую принес с собой McDonald's, никуда не уйдет, а задача российской компании — поддерживать качество и сервис, к которым привыкли гости.
В марте 2022 года «Макдональдс» приостановил работу в России, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем бизнеса выступил Александр Говор. Осенью все точки были переименованы во «Вкусно — и точка».
Siberian sinnerА поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...
Asd10Лесом, пробендеровец. Свое едим. А вот водки хорошей не стало. (( По любой цене палёнка.
Asd10Да пожалуйста хоть третий. А закупки нашего СПГ рекордные... Независимость от головного мозга это тоже...
mosquito__2010Жители Германии очень рады независимости от газпрома, мы их сердечно поздравляем. У Шольца правда рейтинг...