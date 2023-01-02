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Владелец «Вкусно и точка» рассказал о выборе названия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский бизнесмен Александр Говор, выкупивший сеть «Макдональдс» признался, что какое бы новое название он не выбрал для бренда, оно не могло понравится потребителю сразу. 

«Когда мы объявили название и многие стали его высмеивать — мы не сдавались. Мы знали, что какое бы название ни выбрали, оно в любом случае не понравится сразу», — цитирует РБК Говора.

Предыдущий бренд, добавил он, был очень любим и для многих был символичен. Люди видели символизм в том, что компания стала полностью российской, и активно обсуждали, что уход корпорации символизирует исход западной культуры из России.

«Но я с этим не согласен. Нельзя пытаться сравнивать два совершенно разных общества. Когда компания только пришла на рынок, люди в СССР не видели и не знали ровным счетом ничего, что было на Западе. Тогда задача заключалась в том, чтобы показать им, как бывает», — объяснил бизнесмен.

Теперь нужно доказать потребителю, что культура, которую принес с собой McDonald's, никуда не уйдет, а задача российской компании — поддерживать качество и сервис, к которым привыкли гости.

В марте 2022 года «Макдональдс» приостановил работу в России, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Покупателем бизнеса выступил Александр Говор. Осенью все точки были переименованы во «Вкусно — и точка».

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