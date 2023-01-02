Пять человек погибли в Кемеровской области при столкновении автомобиля «Лада» с грузовиком, сообщило областное ГУ МВД.

Авария произошла в понедельник, 2 января, около 13.00 на дороге «Обход города Кемерово». Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что скорее всего водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал полосу встречного движения, и врезался в грузовик «Мерседес-Бенц Актрос».

В автомобиле «Лада Гранта» находились пять человек. Никто из них не выжил. Подписчики группы «Регион-42 Кемерово» во «Вконтакте» пишут, что легковой автомобиль занесло на скользкой дороге и он выехал «на встречку». Так это или нет, представит выяснить полицейским.