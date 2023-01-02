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Как избавиться от трещин на пятках за одну ночь

Источник:
Sibnet.ru
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Трещины на пятках чаще всего появляются из-за физического воздействия на кожу стопы и причиняют боль и дискомфорт. Из-за чего еще они образуются и как от них избавиться в домашних условиях?

Трещины на пятках — это разрывы кожи. Они возникают, когда кожа теряет эластичность, а на отдельных местах появляются утолщения. Чаще всего трещины образуются в местах естественных складок. Человек чувствует зуд, жжение, боль, дискомфорт во время ходьбы.

Часто трещины и шелушения на пятках образуются из-за физического воздействия на кожу стопы: солнца, ветра и холода, перепада температуры, хлорированной воды, сухого воздуха, нарушения гигиены, чрезмерного ухода и неправильно подобранной обуви, пишет «Инвитро».

Избавиться от трещин на пятках можно в домашних условиях. Необходимо взять 40 миллилитров водки, столько же глицерина и столовую ложку уксуса. В этом растворе смочить льняную ткань и на ночь приложить к пяткам, сверху на тряпочку нужно положить полиэтилен и надеть носок.

Утром снять компресс и вымыть ноги, поделились рецептом в группе «Мое здоровье» во «ВКонтакте». 


Однако медики предупреждают, что домашние процедуры хороши, если трещины не кровоточат и не инфицированы. В противном случае здоровьем кожи на ногах должен заниматься врач-подолог.

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Жизнь #Здоровье
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