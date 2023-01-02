Шерегеш вошел в тройку лучших горнолыжных курортов страны

Эсто-Садок в Красной Поляне, Шерегеш и Кировск возглавили топ-10 самых популярных горнолыжных курортов России зимой 2022 года, сообщает российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Также в топ-10 популярных горнолыжных курортов зимы входят Архыз, Домбай, Горный воздух (Южно-Сахалинск), Терскол (Эльбрус), Белокуриха, Губаха, Хвалынск.

«Спрос на горнолыжные курорты в этом году высокий. Если сравнивать с прошлой зимой, ненамного, но увеличилась средняя продолжительность аренды, этой зимой она составляет трое суток», — сказал ТАСС генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов

По данным сервиса, средний чек на посуточную аренду в целом на курортах России за год вырос на 24% и составил 7 112 рублей за сутки.