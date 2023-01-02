НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Шерегеш вошел в тройку лучших горнолыжных курортов страны

Источник:
ТАСС
303 0

Эсто-Садок в Красной Поляне, Шерегеш и Кировск возглавили топ-10 самых популярных горнолыжных курортов России зимой 2022 года, сообщает российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Также в топ-10 популярных горнолыжных курортов зимы входят Архыз, Домбай, Горный воздух (Южно-Сахалинск), Терскол (Эльбрус), Белокуриха, Губаха, Хвалынск.

«Спрос на горнолыжные курорты в этом году высокий. Если сравнивать с прошлой зимой, ненамного, но увеличилась средняя продолжительность аренды, этой зимой она составляет трое суток», — сказал ТАСС генеральный директор «Суточно.ру» Юрий Кузнецов

По данным сервиса, средний чек на посуточную аренду в целом на курортах России за год вырос на 24% и составил 7 112 рублей за сутки.

Еще по теме
Туристический маршрут по озерам и водопадам появится в Туве
Археологический парк откроют в Алтайском заповеднике
Новые выплаты и цены: что меняется с 1 января 2023 года
Горнолыжные трассы на Алтае оборудовали освещением
смотреть все
Жизнь #Туризм #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
34
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»
30
Кадыров заявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
29
Песков подтвердил проведение выборов президента в 2024 году