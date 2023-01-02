Дерматолог назвала причины сухой кожи зимой

Сухость и шелушение кожи зимой — весьма распространенное явление, им страдают как женщины, так и мужчины. Как избавиться от неприятных ощущений и восстановить баланс, рассказала, врач дерматолог-трихолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

На сухость кожи влияет уменьшения светового дня, когда организм испытывает нехватку витамина D. Еще один фактор, травмирующим кожу, — включения отопления в зданиях. Вносит лепту и водопроводная вода, которая становится зимой более жесткой.

«Для устранения сухости кожи необходимо принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е. Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Чтобы понять нуждаетесь ли вы в приеме данных витаминов, необходимо пройти исследование», — цитирует «Лента.ру» специалиста.

Недостаток влаги нужно восполнять водой, выпивая в день не меньше двух литров жидкости. По возможности нужно избегать сна рядом с батареей, приобрести увлажнитель воздуха или ставить миску с водой с изголовьем кровати.

«Раньше для больных с псориазом мы рекомендовали ванну Клеопатры, куда добавлялось оливковое масло и молоко. Конечно, не комфортно выходить из ванны с ощущение жирности на теле, но это достаточно эффективный способ для увлажнения и питания кожи», — резюмировала Пащенко.