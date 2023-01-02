НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Дерматолог назвала причины сухой кожи зимой

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: © Sibnet.ru

Сухость и шелушение кожи зимой — весьма распространенное явление, им страдают как женщины, так и мужчины. Как избавиться от неприятных ощущений и восстановить баланс, рассказала, врач дерматолог-трихолог «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко.

На сухость кожи влияет уменьшения светового дня, когда организм испытывает нехватку витамина D. Еще один фактор, травмирующим кожу, — включения отопления в зданиях. Вносит лепту и водопроводная вода, которая становится зимой более жесткой.

«Для устранения сухости кожи необходимо принимать витамин D, железо, феритин, цинк, магний и витамин А и Е. Но только по назначению врача и с выявлением их недостатка. Чтобы понять нуждаетесь ли вы в приеме данных витаминов, необходимо пройти исследование», — цитирует «Лента.ру» специалиста.

Недостаток влаги нужно восполнять водой, выпивая в день не меньше двух литров жидкости. По возможности нужно избегать сна рядом с батареей, приобрести увлажнитель воздуха или ставить миску с водой с изголовьем кровати.

«Раньше для больных с псориазом мы рекомендовали ванну Клеопатры, куда добавлялось оливковое масло и молоко. Конечно, не комфортно выходить из ванны с ощущение жирности на теле, но это достаточно эффективный способ для увлажнения и питания кожи», — резюмировала Пащенко.

Еще по теме
Как избавиться от трещин на пятках за одну ночь
Средства для мытья посуды признали опасными для кишечника
Достижения детей связали с порядком их рождения
Нарколог дал рекомендации по лечению похмелья
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (0)
Картина дня
Где может произойти столкновение мировых держав
Расчет за общедомовые нужды изменится с января
Шведский экономист перечислил причины стойкости России
Определен победитель «Новогоднего миллиарда»
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
62
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
34
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»
30
Кадыров заявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
29
Песков подтвердил проведение выборов президента в 2024 году