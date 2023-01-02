Министерство обороны РФ анонсировало серию двусторонних военных учений в 2023 году с участием вооруженных сил разных государств, сообщили на сайте ведомства.

За пределами Российской Федерации, в Армении, проведут совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023».

На полигонах военных округов Российской Федерации пройдет восемь двусторонних учений: российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», командно-штабное учение ШОС «Мирная миссия-2023», российско-лаосское и российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023».

Также на территории России пройдут военное учение с представителями вооруженных сил Алжира, Монголии и Вьетнама.

В ходе учений отработают тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований. Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность.