Звезда киновселенной Marvel попал в больницу после уборки снега

Актер Джереми Реннер, сыгравший роль Соколиного глаза в фильмах Marvel попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая.

«Джереми Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая во время уборки снега ранее сегодня», — пишет издание Deadline со ссылкой на пресс-секретаря Реннера.

Реннер — двукратный номинант на «Оскар», звезда возвращающегося на экраны сериала от Paramount «Мэр Кингстауна» и сериала Marvel, в котором он сыграл роль Соколиного глаза.

СМИ узнали об аварии и о том, что Реннера доставили в больницу по воздуху в воскресенье, 1 января. Его представитель сообщил, что семья актера сейчас с ним, и он получает медицинскую помощь в полном объеме.