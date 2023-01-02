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Звезда киновселенной Marvel попал в больницу после уборки снега

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 l

Актер Джереми Реннер, сыгравший роль Соколиного глаза в фильмах Marvel попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая.

«Джереми Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая во время уборки снега ранее сегодня», — пишет издание Deadline со ссылкой на пресс-секретаря Реннера.

Реннер — двукратный номинант на «Оскар», звезда возвращающегося на экраны сериала от Paramount «Мэр Кингстауна» и сериала Marvel, в котором он сыграл роль Соколиного глаза.

СМИ узнали об аварии и о том, что Реннера доставили в больницу по воздуху в воскресенье, 1 января. Его представитель сообщил, что семья актера сейчас с ним, и он получает медицинскую помощь в полном объеме.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Siberian sinner

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Asd10

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mosquito__2010

Политика базирующаяся на вранье изначально обречена на провал. Украина не даст соврать.