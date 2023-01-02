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Расчет за общедомовые нужды изменится с января

Источник:
Sibnet.ru
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Счетчик
Фото: © Sibnet.ru

Общедомовые нужды многоквартирного дома с января собственники будут оплачивать не по нормативу, как раньше, а по фактическим показаниям домового прибора учета — если он установлен, сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ Юлия Финогенова.

Изменения по порядку расчета за общедомовые нужды вступили в силу с 1 сентября 2022 года, но расчет платежей по-новому начнется лишь в первом квартале 2023 года.

Теперь управляющие компании периодически будут делать перерасчет с учетом поступившей от жильцов платы за общедомовые услуги, сравнивая сумму с фактически понесенными расходами. Все расходы собственники несут пропорционально размеру общей площади. Количество прописанных не имеет значения.

Основной минус такого решения властей — возможное увеличение платы с собственников за электричество для работы освещения в подъезде, лифта, домофонов, воды для уборки помещений и отопительных систем в случае их перерасхода.

«По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам. Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах», — цитирует агентство «Прайм» Финогенову.

Но это будет более справедливый расчет общедомовых расходов в соответствии с показателями приборов учета, а не согласно нормативам. Так, при бережливом потреблении доля оплаты собственников по счетчикам должна оказаться даже ниже прежней, в особенности в свете того, что в большинстве субъектов РФ нормативы потребления были завышены.

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