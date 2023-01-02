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Достижения детей связали с порядком их рождения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Испанские ученые пришли к выводу, что развитие детей, их достижения и успехи в школе связаны с порядком их рождения в семье. Чем старше ребенок, тем больше у него шансов на успех.

Преподаватель социологии Национального университета дистанционного образования Мигель Рекена провел исследование и пришел к выводу, что порядок рождения и число детей в семье напрямую связано с их достижениями в учебе.

В своем исследовании ученый использовал данные Национального института статистики королевства 1991 года, в которых анализируется информация об испанцах, родившихся между 1900 и 1965 годами, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

Рекена обратил внимание на «образовательное превосходство первенца». Например, в среднем первый ребенок учится на 7,2 месяца больше, чем третий. Старшим детям «уделяется больше заботы, времени, внимания, пространства и денег, чем младшим».

Его тезис состоит в том, что по мере рождения следующих детей родители меняют свое поведение и начинают меньше читать, играть или уделять внимание развитию когнитивных навыков у ребенка.

При этом, первый из двух детей приобретает лучшие навыки по сравнению с единственным ребенком в семье, так как выступает наставником второго.

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Топ комментариев

Siberian sinner

А поставка хохлам оружия, военных советников и т.д. это является соучастием по "международным нормам"?Кстати,...

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...

mosquito__2010

Политика базирующаяся на вранье изначально обречена на провал. Украина не даст соврать.

бабах

опять на фото одни фсб шники )))))