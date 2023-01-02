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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине. Он подчеркнул, что мирные переговоры зависят от соотношения сил на поле боя.

«Мы должны быть готовы к долгому пути», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Он уверен, что Россия не намерена отказываться от своих целей на Украине. А прошедшая частичная мобилизация в РФ говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

Говоря о возможности заключения мира Москвы и Киева, генсек НАТО подчеркнул, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя.

«Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя», — указал он.

Это значит, дополнил он, что Западу необходимо оказывать военную помощь Украине, чтобы «убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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