Шведский экономист перечислил причины стойкости России

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер перечислил три причины устойчивости российской экономики к западным санкциям.

Первая причина — это доходы от продажи нефти и газа и они по-прежнему высоки.

Вторая причина — своевременные действия российского Центробанка. Он быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере после введения санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта.

И третья причина, по мнению экономиста, — это опыт. В России уже пережили ряд экономических кризисов за последние десятилетия. Это и кризис 1998 года, и мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, а также сильное падение цен на нефть в 2014 году.

По мнению сотрудника института, экономические ведомства, управляющие российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций.