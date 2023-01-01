Стал известен победитель лотереи «Новогодний миллиард»

Завершился розыгрыш новогоднего 1473-го тиража «Русского лото» — по предварительным данным, миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода.

Таким образом, в России появился второй лотерейный миллиардер, сообщает пресс-служба распространителя российских лотерей «Столото». Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 8 миллионов билетов.

В целом в праздничном тираже разыграли более 2,5 миллиарда рублей. В частности, было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны.

В настоящее время из-за наплыва желающих проверить номер своего билета сервис испытывает трудности и недоступен. «Наши специалисты уже работают над восстановлением сервиса», — говорится в сообщении на сайте «Столото».