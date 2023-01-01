НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стал известен победитель лотереи «Новогодний миллиард»

Источник:
Sibnet.ru
916 1
Фото: © Sibnet.ru

Завершился розыгрыш новогоднего 1473-го тиража «Русского лото» — по предварительным данным, миллиард рублей выиграл житель Нижнего Новгорода.

Таким образом, в России появился второй лотерейный миллиардер, сообщает пресс-служба распространителя российских лотерей «Столото». Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали более 8 миллионов билетов.

В целом в праздничном тираже разыграли более 2,5 миллиарда рублей. В частности, было разыграно 100 призов по 1 миллиону рублей, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны.

В настоящее время из-за наплыва желающих проверить номер своего билета сервис испытывает трудности и недоступен. «Наши специалисты уже работают над восстановлением сервиса», — говорится в сообщении на сайте «Столото».

Еще по теме
Новые регионы России прекратили обращение гривны
Родители с низкими доходами получат новое пособие
Увеличился размер страховых пенсий по старости
Подсчитан размер пенсии Деда Мороза
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (1)
Картина дня
Родители с низкими доходами получат новое пособие
Новые регионы России прекратили обращение гривны
Берлин провалил февральский план по борьбе с Россией
Стал известен победитель лотереи «Новогодний миллиард»
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
57
Путин выступил с новогодним обращением в окружении военных
35
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»
30
Кадыров заявил о втором этапе операции «Возмездие» на Украине
29
Песков подтвердил проведение выборов президента в 2024 году