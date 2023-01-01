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Новогодний проект Ивана Урганта сняли с эфира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из спектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти»

Телеведущий Иван Ургант сообщил журналистам, что онлайн-кинотеатр KION снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием.

«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу», — цитирует Урганта РБК. При этом телеспектакль есть в открытом доступе на YouTube.

«Происшествие в стране Мульти-Пульти» — современная экранизация одноименной аудиосказки 1982 года выпуска, которая разошлась в СССР рекордным тиражом.

Иван Ургант исполнил в фильме роль Карлсона. Помимо Урганта в фильме снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.

Иван Ургант выступил против проведения военной операции России на Украине. После этого СМИ сообщали, что телеведущий уволился с «Первого канала», где он ведет передачу «Вечерний Ургант».

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Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...