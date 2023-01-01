Новогодний проект Ивана Урганта сняли с эфира

Телеведущий Иван Ургант сообщил журналистам, что онлайн-кинотеатр KION снял с показа новогодний телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с его участием.
«Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу», — цитирует Урганта РБК. При этом телеспектакль есть в открытом доступе на YouTube.
«Происшествие в стране Мульти-Пульти» — современная экранизация одноименной аудиосказки 1982 года выпуска, которая разошлась в СССР рекордным тиражом.
Иван Ургант исполнил в фильме роль Карлсона. Помимо Урганта в фильме снялись Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков и Екатерина Варнава.
Иван Ургант выступил против проведения военной операции России на Украине. После этого СМИ сообщали, что телеведущий уволился с «Первого канала», где он ведет передачу «Вечерний Ургант».
mosquito__2010С Наступающим тебя режим Киевский !!!
ecimaСША как всегда, в каждой бочке затычка.
pepelmetalАсашай уже никто слушать не будет)
sib_man9привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...