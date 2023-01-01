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Новые регионы России прекратили обращение гривны

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Обращение гривны завершилось в новых регионах России с 1 января 2023 года — теперь единственной денежной единицей в них остался рубль.

С 1 января расплатиться гривной будет уже нельзя, а граждане, у которых на руках осталась украинская валюта, могут обменять ее в отделениях банков, в основном это касается Запорожской и Херсонской областей.

Все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам в новых регионах начали выплачиваться в рублях еще в прошлом году. После этого гривна стала реже использоваться в наличном обращении.

Особенности деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений в новых регионах России устанавливает Банк России, который уже отрыл там территориальные учреждения.

До конца года в новых регионах использовалась бивалютная система — в ходу были украинская гривна и рубль. При этом в Донецкой и Луганской народных республиках гривна практически исчезла из обращения еще несколько лет назад.

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Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...