Новые регионы России прекратили обращение гривны

Обращение гривны завершилось в новых регионах России с 1 января 2023 года — теперь единственной денежной единицей в них остался рубль.

С 1 января расплатиться гривной будет уже нельзя, а граждане, у которых на руках осталась украинская валюта, могут обменять ее в отделениях банков, в основном это касается Запорожской и Херсонской областей.

Все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам в новых регионах начали выплачиваться в рублях еще в прошлом году. После этого гривна стала реже использоваться в наличном обращении.

Особенности деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений в новых регионах России устанавливает Банк России, который уже отрыл там территориальные учреждения.

До конца года в новых регионах использовалась бивалютная система — в ходу были украинская гривна и рубль. При этом в Донецкой и Луганской народных республиках гривна практически исчезла из обращения еще несколько лет назад.