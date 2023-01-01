Назван победитель реалити-шоу «Сердце Ивлеевой»

Победителем романтического телешоу Анастасии Ивлеевой «Сердце Ивлеевой» стал актер и модель Алексей Зловедов.

Итоги масштабного проекта телеканала «Пятница!» подвели в финале телешоу. Известно, что их связывает давняя любовная история — сообщалось, что ранее молодой человек бросил ведущую ради карьеры.

После победы в шоу Зловедов поцеловал Ивлееву, а та призналась, что снова в него влюбилась. «То, что случилось — это жестко. Реально все это ради того, чтобы мы с тобой попробовали снова», — сказала ведущая.

Ивлеева рассказала, что Зловедов подкупил ее своей искренностью на проекте. Она уточнила, что не жалеет о своем выборе. При этом финалистами шоу также стали Андрей Кеча и Евгений Бобков.