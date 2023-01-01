Родители с низкими доходами получат новое пособие

Закон о едином пособии на детей и беременных женщин вступил в силу с 1 января 2023 года. Новая мера поддержки объединила ранее действовавшие выплаты для семей с низким доходом.

Введение единого пособия позволит оформлять выплаты на всех детей в семье по одному заявлению, которое подается через портал «Госуслуг» или в отделениях Социального фонда России с 28 декабря или с 9 января соответственно.

В общей сложности выплаты смогут получать родители 10 миллионов детей. На выплату пособий в федеральном и региональном бюджете предусмотрено 1,7 триллиона рублей.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составит 50%,75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

При введении единого пособия предусматривается переходный период: семья может выбрать — сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие.