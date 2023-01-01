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Увеличился размер страховых пенсий по старости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с начала 2023 года вырастут на 4,8%. В результате средний размер выплат достигнет 21 864 рублей.

Власти выделили более 9,5 триллиона рублей на выплату пенсий в бюджете Социального фонда, среди которых на страховые пенсии направят около 9 триллионов рублей.

Летом 2022 года страховые пенсии по старости повышались на 10% из-за инфляции. Такое решение на заседании президиума Госсовета принял президент Владимир Путин.

Также пенсии прошли индексацию в январе 2022 года на 8,6%. Общий рост за прошлый год составил 19,5%, что превысило показатель инфляции. Запланированная индексация с 1 июня 2023 года позволит опередить показатель инфляции на 2,6%.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...