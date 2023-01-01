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Берлин провалил февральский план по борьбе с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных федеральным канцлером Олафом Шольцем в феврале так называемых целей «zeitenwende», направленных против России.

Zeitenwende — провозглашенная Шольцем переориентация внешней политики Германии в ответ на проведение российской специальной операции на территории Украины.

Она предусматривает значительное увеличение инвестиций в оборону, а также производство современного оружия. По плану Шольца, Германия в ближайшие годы должна стать крупнейшей военной державой Европы.

При этом за девять месяцев смелость и решимость февральского плана практически испарились, пишет издание Spiked. В материале отмечается, что к концу года рейтинги Шольца и его правительства достигли новых антирекордов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

Alhazred

Им ща снова накидывают. Вот такие вот подарки плохим деткам)))