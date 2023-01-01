Берлин провалил февральский план по борьбе с Россией

Правительству Германии в 2022 году не удалось достичь объявленных федеральным канцлером Олафом Шольцем в феврале так называемых целей «zeitenwende», направленных против России.

Zeitenwende — провозглашенная Шольцем переориентация внешней политики Германии в ответ на проведение российской специальной операции на территории Украины.

Она предусматривает значительное увеличение инвестиций в оборону, а также производство современного оружия. По плану Шольца, Германия в ближайшие годы должна стать крупнейшей военной державой Европы.

При этом за девять месяцев смелость и решимость февральского плана практически испарились, пишет издание Spiked. В материале отмечается, что к концу года рейтинги Шольца и его правительства достигли новых антирекордов.