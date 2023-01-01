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Подсчитан размер пенсии Деда Мороза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пенсия Деда Мороза с учетом его рабочего стажа и прописки может составлять около 10 тысяч рублей, подсчитал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Для расчетов экономист принял за постоянное место жительства персонажа Вологодскую область. Еще один фактор — значительный стаж Деда Мороза, который официально отсчитывается с 1937 года, пишет «Прайм».

Гиринский при этом отметил, что Дед Мороз попадает в категорию работающих пенсионеров, поэтому ему не положена индексация выплат и доплата до прожиточного минимума.

В результате даже с учетом стажа пенсия новогоднего деда составляет чуть более 10 тысяч рублей. Единственная надбавка, на которую он может претендовать, — за внучку Снегурочку, если той еще не исполнилось 18 лет.

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