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Овечкин оформил новогодний хет-трик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © All-Pro Reels

«Вашингтон» одержал крупную победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 9:2.

Главным героем встречи стал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в ворота «Монреаля» три шайбы.

Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков НХЛ в регулярных чемпионатах. На его счету 806 голов.

Россиянин постепенно догоняет лидирующего канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.

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mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

Alhazred

Надеюсь, ты обсикался от такого страстного пожелания)))

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.