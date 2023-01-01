Овечкин оформил новогодний хет-трик

«Вашингтон» одержал крупную победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 9:2.

Главным героем встречи стал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в ворота «Монреаля» три шайбы.

Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков НХЛ в регулярных чемпионатах. На его счету 806 голов.

Россиянин постепенно догоняет лидирующего канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.