Овечкин оформил новогодний хет-трик

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«Вашингтон» одержал крупную победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 9:2.
Главным героем встречи стал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в ворота «Монреаля» три шайбы.
Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков НХЛ в регулярных чемпионатах. На его счету 806 голов.
Россиянин постепенно догоняет лидирующего канадца Уэйна Гретцки, у которого 894 шайбы.
mosquito__2010С Наступающим тебя режим Киевский !!!
AlhazredНадеюсь, ты обсикался от такого страстного пожелания)))
pepelmetalАсашай уже никто слушать не будет)
ecimaСША как всегда, в каждой бочке затычка.