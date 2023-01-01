Увеличилась численность российской армии

Вступил в силу указ президента России Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности отечественных вооруженных сил.

Согласно тексту документа, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

На итоговой коллеги Минобороны 21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что государству необходимо довести общую численность военнослужащих ВС РФ до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек.

К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысяч человек. Для реализации этого Минобороны планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

В числе мер по укреплению безопасности страны также предлагается поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.