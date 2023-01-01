НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Увеличилась численность российской армии

Источник:
Sibnet.ru
306 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Вступил в силу указ президента России Владимира Путина от 25 августа 2022 года об увеличении численности отечественных вооруженных сил.

Согласно тексту документа, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, в их рядах — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

На итоговой коллеги Минобороны 21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что государству необходимо довести общую численность военнослужащих ВС РФ до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек.

К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысяч человек. Для реализации этого Минобороны планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

В числе мер по укреплению безопасности страны также предлагается поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Еще по теме
Шойгу заявил о неотвратимости победы российской армии
Названы пять конфликтов, которые могут перерасти в Третью мировую
Генерал спрогнозировал дату окончания конфликта на Украине
Российская армия применила новую тактику на Украине
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...