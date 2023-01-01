НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пассажирам верхних полок дали право принимать пищу внизу

Источник:
Sibnet.ru
461 0
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Пассажиры верхних полок российских поездов в 2023 году получили законное право садиться на нижние полки для завтрака, обеда и ужина. Поправки вступят в силу осенью 2023 года.

Минтранс России внес изменения в правила перевозок на железной дороге в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом.

Теперь в документе прописаны права пассажиров верхних полок в части приема пищи на нижних полках. Изменения заработают с 1 сентября 2023 года и будут регулироваться проводником.

Так, по требованию проводника пассажир с нижней полки будет обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней. Утром и вечером надо пустить соседа сверху не дольше, чем на 30 минут, в обед — максимум на один час.

Еще по теме
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»
Разрешение на строительство станции «Спортивная» продлили до марта
Новосибирску дадут 7,3 млрд рублей на достройку четвертого моста
Стартовали летные испытания российского двигателя ПД-8
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Как проверить билет «Новогоднего миллиарда»
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)

sib_man9

привет вестник свободы ), еще не отпустили печеньки нуланд и слышен кастрюльный перезвон , окстись все...