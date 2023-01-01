Пассажирам верхних полок дали право принимать пищу внизу

Пассажиры верхних полок российских поездов в 2023 году получили законное право садиться на нижние полки для завтрака, обеда и ужина. Поправки вступят в силу осенью 2023 года.

Минтранс России внес изменения в правила перевозок на железной дороге в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом.

Теперь в документе прописаны права пассажиров верхних полок в части приема пищи на нижних полках. Изменения заработают с 1 сентября 2023 года и будут регулироваться проводником.

Так, по требованию проводника пассажир с нижней полки будет обязан предоставить место у столика путешественнику с верхней. Утром и вечером надо пустить соседа сверху не дольше, чем на 30 минут, в обед — максимум на один час.