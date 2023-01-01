НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © Sibnet.ru

Лотерея «Русское лото» 1 января 2023 года разыграет более 2 миллиардов рублей, сообщается на официальной странице официального распространителя «Столото».

Розыгрыш тиража №1473 пройдет в прямом эфире телеканала НТВ, трансляция «Новогоднего миллиарда» начнется в 15.30 по московскому времени. Также за ходом розыгрыша можно будет следить на YouTube-канале «Столото».

В качестве главного приза будет гарантировано разыгран 1 миллиард рублей — согласно математическим расчетам, с вероятностью 60% его получит единственный победитель, однако сумму также могут разделить два или даже три счастливчика.

Также в новогоднем тираже «Русского лото» разыграют еще миллиард рублей — включая призы по миллиону. Быстрее всего узнать результаты розыгрыша можно будет в прямом эфире НТВ.

Через несколько часов после завершения розыгрыша результаты опубликуют на сайте «Столото» — билеты можно будет проверить в личном кабинете или на вкладке «Проверка билетов». На странице нужно будет выбрать лотерею, номер тиража и ввести номер билета.

Еще по теме
Маск потерял рекордную сумму — $200 млрд
Биткоин в 2022 году подешевел на 60%
Россиян обяжут заплатить новый налог
Как формируется призовой фонд «Новогоднего миллиарда»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
Шаманы увидели окончание конфликта России и Украины
«СамоИрония судьбы!» на ТНТ выйдет 31 декабря
Кадыров заявил о больших потерях ВСУ
Обсуждение (0)
О самом главном
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в лотерею
Морковка или рыба: как накрыть стол в год Кролика
Восточный гороскоп: кому Кролик подарит удачу
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
Как вычислить и нейтрализовать абьюзера на работе
Как украсить дом в год Кролика на удачу
Все статьи
Мультимедиа
Синхронистка повторила танец Уэнсдей под водой
Сияющий Новосибирск: что такое новогодняя столица России
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
47
Лавров заявил об угрозах США по «устранению» президента России
35
Новую должность учредили для Дмитрия Медведева
34
Охранник Ельцина объяснил, почему невозможен заговор против Путина
31
Путин подарил участникам саммита СНГ кольца
30
Западные власти арестовали 13 лайнеров «Аэрофлота»