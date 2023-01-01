Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей

Лотерея «Русское лото» 1 января 2023 года разыграет более 2 миллиардов рублей, сообщается на официальной странице официального распространителя «Столото».

Розыгрыш тиража №1473 пройдет в прямом эфире телеканала НТВ, трансляция «Новогоднего миллиарда» начнется в 15.30 по московскому времени. Также за ходом розыгрыша можно будет следить на YouTube-канале «Столото».

В качестве главного приза будет гарантировано разыгран 1 миллиард рублей — согласно математическим расчетам, с вероятностью 60% его получит единственный победитель, однако сумму также могут разделить два или даже три счастливчика.

Также в новогоднем тираже «Русского лото» разыграют еще миллиард рублей — включая призы по миллиону. Быстрее всего узнать результаты розыгрыша можно будет в прямом эфире НТВ.

Через несколько часов после завершения розыгрыша результаты опубликуют на сайте «Столото» — билеты можно будет проверить в личном кабинете или на вкладке «Проверка билетов». На странице нужно будет выбрать лотерею, номер тиража и ввести номер билета.