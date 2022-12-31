Шойгу заявил о неотвратимости победы российской армии

Новый год страна встречает в сложной обстановке, поэтому предстоящий праздник «остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», заявил Сергей Шойгу в новогоднем обращении.

Уходящий год выдался полным «серьезных испытаний», сказал он, «мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское», — отметил министр обороны.

Министр поблагодарил военнослужащих за то, что «геройски выполняют боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России» и решают «сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции».

В наступающем году глава Минобороны всем пожелал «богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба». «Наша победа, как и новый год, неотвратима!» — заключил он.