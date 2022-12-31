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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил о неотвратимости победы российской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Новый год страна встречает в сложной обстановке, поэтому предстоящий праздник «остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее», заявил Сергей Шойгу в новогоднем обращении.

Уходящий год выдался полным «серьезных испытаний», сказал он, «мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское», — отметил министр обороны.

Министр поблагодарил военнослужащих за то, что «геройски выполняют боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России» и решают «сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции».

В наступающем году глава Минобороны всем пожелал «богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба». «Наша победа, как и новый год, неотвратима!» — заключил он.

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Топ комментариев

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)