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Россиянам рассказали о способах спасти елку от осыпания

Источник:
Ura.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что для спасения елки от осыпания нужно на ее стволе сделать свежий срез после покупки и обязательно увлажнять воздух в комнате, где она стоит, посоветовала президент.

Елку нельзя заносить в дом сразу после покупки, так как резкий перепад с минусовых температур к плюсовым — сильный стресс для дерева, приводит Ura.ru мнение Сафоновой. Чтобы она «оттаяла», нужно подержать ее в холоде, например на балконе.

После этого на стволе ели стоит сделать свежий срез, после чего поставить ее в емкость с водой. «Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка», — объяснила флорист.

По словам Сафроновой, нельзя ставить новогоднее дерево рядом с батареями —сухой воздух в помещениях приведет к моментальному осыпанию хвои. В то же время регулярное увлажнение воздуха в помещении позволит продлить срок ее службы. Сделать это можно при помощи увлажнителя воздуха или опрыскивания хвои из пульверизатора.

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Топ комментариев

ecima

США как всегда, в каждой бочке затычка.

mosquito__2010

С Наступающим тебя режим Киевский !!!

ecima

Украина не сможет отдать этот долг!)

pepelmetal

Асашай уже никто слушать не будет)