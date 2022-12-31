Американский политик призвал отдать под суд генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом за военные преступления, заявил американский политик Джеффри Янг в своих соцсетях.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который судом Гааги должен быть приговорен к 30 годам заключения без права на досрочное освобождение», — приводит РИА Новости слова политики.

Ранее Столтенберг в интервью немецкому информационному агентству DPA сказал, что военная поддержка Украины — «единственный способ достижения мира».

На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев передачей оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт.