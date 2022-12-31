Состояние Илона Маска уменьшилось с конца 2021 года более чем на 200 миллиардов долларов, это самая большая сумма, которую когда-либо терял человек в мировой истории, подсчитали эксперты Bloomberg.

Состояние Маска в ноябре 2021 года составляло порядка 340 миллиардов долларов, но из-за резкого падения акций основанного им производителя электромобилей Tesla, а также после приобретения им компании Twitter за 44 миллиарда долларов его активы оцениваются в 137 миллиардов.

Это самый низкий уровень состояния Маска за последние два года, приводит ТАСС материал агентства.

Маск находится на второй строчке рейтинга миллиардеров по версии агентства Bloomberg. Рейтинг возглавляет президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние составляет примерно 162 миллиарда долларов.